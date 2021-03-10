В Петербурге задержан совладелец торговых сетей Spar и "Народная семья"

В Петербурге по делу о мошенничестве задержан совладелец двух торговых сетей Spar и "Народная семья", которые входят в холдинг "Интерторг".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что по делу о банкротстве "Интерторга" в разных районах Петербурга прошли обыски.

"Интерторг" два года назад занимал более 10 процентов от всего петербургского продовольственного рынка. Но в 2019 году магазины компании закрылись.

Год назад сам торговый дом был признан банкротом.