100-летний участник обороны Севастополя попал в Книгу рекордов России

Вот уже третий месяц ветеран Великой Отечественной войны Иван Курбаков принимает поздравления с юбилеем: восьмого января жителю села Архипо-Осиповка, что под Геленджиком, исполнилось 100 лет. С тех пор почтальон едва успевает доставлять ему телеграммы, а сам Иван Иванович открывать калитку своего дома, встречая гостей.

Среди них были его давние друзья и совершенно незнакомые люди, узнавшие из социальных сетей об удивительной судьбе долгожителя. Кстати, он включен в Книгу рекордов России как самый возрастной в стране водитель транспортного средства категории В.

Недавно в числе гостей оказался и исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов. От имени председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина он вручил ветерану медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Генерал-майор юстиции пожелал фронтовику здоровья, неиссякаемой энергии и поблагодарил за помощь в организации патриотического воспитания.

Почти пять часов главный кубанский следователь и его коллеги провели с участником обороны Севастополя, в боях за который Курбаков стал инвалидом, лишившись ноги. Они расспрашивали моряка-черноморца о тех сражениях, обсуждали проблемы современной жизни.

- Я до сих пор нахожусь под впечатлением от этой встречи, - признается Андрей Маслов. - Потрясающий человек! И в 100 лет Иван Иванович сохранил ясный ум и прекрасную память, следит за политическими событиями, читает газеты, смотрит телевизор и имеет собственное суждение о самых разных вопросах. Такие люди - достояние нашего Отечества, настоящий пример для молодежи. Замечательно, что он с молодыми людьми часто встречается. Нынешние школьники, к сожалению, практически лишены подобного общения. А ребятам из Архипо-Осиповки повезло, надо только обязательно записать его воспоминания.

...На Черноморский флот Курбакова призвали в 1940 году из Донецка. А первый день войны он встретил в одесской школе моряков, куда угодила сброшенная с немецкого самолета бомба. Взрывной волной Ивана отбросило к стене, осколки задели голову и руку.

Воевал на боевом корабле "Днепр", участвовал в обороне Севастополя. Вспоминает, как во время перехода из Одессы в Новороссийск их преследовали и обстреливали три немецких истребителя и бомбардировщик. Только благодаря мастерству командира они тогда уцелели. А еще Иван уверен, что выжил благодаря материнским молитвам. "Отправляя в армию, мама благословила и на шею надела крестик. Его никогда не снимал, чувствуя постоянную материнскую защиту", - говорит он.

Героем Иван себя никогда не считал, хотя все, кто участвовал в боях за Севастополь, ими являются. Ветеран признается, что жалеет лишь об одном: жаль, не дошел до Берлина, для него Великая Отечественная завершилась "слишком быстро" - под Севастополем в феврале 1942 года во время второй осады фашистов. В живых осталось лишь по 15-20 бойцов из 180 в каждой роте. Дважды в его блиндаж попадал снаряд. В том, что и здесь остался жив, ветеран видит помощь материнского благословения.

Ветеран жалеет лишь о том, что не дошел до Берлина, для него война из-за ранения закончилась "слишком быстро"

В один из дней отделению под его руководством поручили уничтожить вражеский дот. В три часа утра вышли на задание, но были обнаружены и попали под шквальный огонь. Ивана ранило в ногу. В санчасть солдата отнесли на шинели, перетянув рану ремнем. Лишь вечером истекающих кровью красноармейцев удалось на машине доставить в полевой госпиталь, расположенный в окрестностях Инкерманской долины. Тут под местным наркозом ему ампутировали ногу, и в 21 год Иван стал инвалидом.

После этого довелось пройти еще немало госпиталей. В результате оказался в Алма-Ате. В Казахстане встретил свою любовь, в 1947 году здесь родился его единственный сын. В послевоенное время Курбаков работал чертежником на комбинате, штурвальным на станции, комбайнером , машинистом в колхозе. А еще в списке мирных профессий Ивана Ивановича - воспитатель в детском костно-туберкулезном санатории, инструктор по труду в туберкулезной больнице и даже... художник в дирекции киносети.

Говорит, что все эти годы тосковал о море и мечтал "бросить якорь" на его берегу. Проехал чуть ли не все местечки Черноморского побережья, пока не остановил свой выбор на селе Архипо-Осиповка, ставшем родным домом. Продав жилье в Казахстане, в 1979 году приобрел небольшой домик с садом на пригорке, откуда в хорошую погоду видно море.

Снимок из 1941-го: защитник Севастополя Иван Курбаков. Фото: Из семейного архива Курбаковых.

Правда, сад, который когда-то сажали вместе с супругой, ушедшей из жизни 20 лет назад, при-шел в запустение. И теперь волонтеры освобождают его от старых деревьев.

- В ближайшее время мы заложим новый сад, - говорит глава Архипо-Осиповской сельской администрации Алексей Липовецкий. - Специально для этого прирезали дополнительную землю к участку Курбатовых. Иван Иванович живет вместе с сыном Олегом. Мы стараемся всячески поддерживать ветерана. Ведь он действительно уникальная личность: представляете, до сих пор машину водит! Когда последний медосмотр проходил, доктора просто изумились: давление 120 на 80, да и все остальные показатели - почти как у космонавта.

После переезда на Кубань все Дни Победы Иван Курбаков старается обязательно встречать в Севастополе. Последние годы во время поездок в Крым его сопровождает Владимир Павлович Залужный, тоже ветеран Военно-Морского Флота.

- Пока Крымский мост не построили, дорога была очень тяжелой, - рассказывает Залужный. - Однако Иван Иванович никогда не жаловался, стойко перенося все трудности. Уже в гостинце, когда он протез с ноги отстегивал, видел до крови растертую ногу. Но Курбаков сразу приступал к 40-минутной гимнастике, после чего снова надевал протез. О том, что он - безногий инвалид, многие даже не догадывались. Об одном, правда, всегда сокрушался - что у него нет медали "За оборону Севастополя". Считаю это большой несправедливостью. Мы поднимали этот вопрос, когда еще Крым не был российским. Но на Украине сказали, что, мол, пусть дед радуется, что жив остался.

Иван Иванович тогда чуть не расплакался и больше никому подобных вопросов не задавал. Но когда его чествовали со 100-летним юбилеем, Курбаков признался, что не теряет надежды получить медаль "За оборону Севастополя".

...В стареньком саманном домике ветерана стараниями следователей и местной администрации был сделан ремонт. Двор теперь уложен новенькой плиткой, а в комнате появился комплект бытовой техники, подаренной сотрудниками Следственного комитета.

Вот, новый поворот...

Буквально на днях Иван Курбаков получил сертификат Книги рекордов России. Иван Иванович стал рекордсменом в номинации "наибольший возраст водителя транспортного средства категории В в России". "Папа получил первые водительские права в 70-х годах, - говорит его сын Олег. - Ему сейчас идет 101-й год, но он продолжает уверенно водить автомобиль".

Сейчас ветеран ВОВ ездит на автомобиле "Мицубиси", который подарили спонсоры. А сам рекорд был установлен 25 ноября 2020 года, когда Ивану Ивановичу исполнилось 99 лет и десять месяцев.

Роковой дот

Минувшим летом Курбакову удалось отыскать в Крыму дот, где его ранило во время войны. В Севастополь по приглашению местных властей ветеран приехал для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота. После парада Иван Иванович побывал в музее Черноморского флота (здесь для него организовали персональную экскурсию), на Сапун-Горе и в городе Балаклава. Тут он и попал на тот самый роковой дот...

- Во время боев 79 лет назад Севастополь был полностью разрушен. И вот теперь я увидел город-красавец, возрожденный из руин, - сказал Иван Иванович. - Я впервые побывал на параде в честь Дня ВМФ, ощущения самые трепетные.

Несмотря на то, что Ивану Курбакову уже 100 лет, он собирается и в нынешнем году снова отправиться в Севастополь, чтобы еще раз увидеть легендарный город.