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10.03.2021 09:25
Рубрика: Происшествия

Пожар с тремя погибшими в кубанском хуторе мог начаться из-за сигареты

Текст: Михаил Сухарев

Прокуратура Краснодарского края взяла под контроль расследование уголовного дела о пожаре в хуторе Северин Тбилисского района, где погибли женщина и двое маленьких детей. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, установлена предварительная причина возгорания.

Фото: Сергей Севостьянов / ТАСС
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- Неосторожное обращение с огнем во время курения одним из взрослых челнов семьи предварительно стало причиной пожара. Семья не состояла на учетах как неблагополучная. Прокурор Тбилисского района выезжал на место происшествия, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в хуторе Северин вечером 9 марта на втором этаже двухэтажного дома. Пожарные быстро приехали к месту возгорания, через полчаса после сообщения огонь был полностью ликвидирован. На месте пожара спасатели обнаружили тела 29-летней женщины и двоих детей 2012 и 2019 годов рождения. 26-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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