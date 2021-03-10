Ростовский суд арестовал за взятку и.о. прокурора района

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

И.о. прокурора подозревается в получении взятки. По данным следствия, он занимался делом местного бизнесмена. За то, чтобы не привлекать предпринимателя по результатам прокурорской проверки к уголовной ответственности, правоохранитель получил через посредника сто тысяч рублей.

Подозреваемый арестован до 5 мая 2021 года, уточнил источник.

В отношении жителя Таганрога, являющегося посредником, возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве".