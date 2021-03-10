В Сочи оштрафовали организатора концерта Моргенштерна

Адлерский районный суд Сочи наложил штраф на ООО "Ангелы А" - организатора массового концерта Моргенштерна, который проводился 8 января этого года в рамках спортивного мероприятия в Сочи на сцене "WOW Arena". Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что нарушение противоэпидемического режима при проведении этого концерта установлено на основании материалов, полученных из полиции, средств массовой информации и социальных сетей.

Выяснилось, что персонал и большинство зрителей длительное время находились без масок в закрытом помещении, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Территориальный отдел ведомства возбудил дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а суд назначил административный штраф в 300 тысяч рублей.

Как ранее писала "РГ", в прошлом году Адлерский районный суд Сочи оштрафовал на такую же сумму владельцев кафе-бара за массовый концерт Моргенштерна.

Напомним, на Кубани до 14 марта действует режим повышенной готовности.