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10.03.2021 18:47
Рубрика: Происшествия

В Сочи оштрафовали организатора концерта Моргенштерна

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адлерский районный суд Сочи наложил штраф на ООО "Ангелы А" - организатора массового концерта Моргенштерна, который проводился 8 января этого года в рамках спортивного мероприятия в Сочи на сцене "WOW Arena". Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Фото: instagram.com/morgen_shtern
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Отмечается, что нарушение противоэпидемического режима при проведении этого концерта установлено на основании материалов, полученных из полиции, средств массовой информации и социальных сетей.

Выяснилось, что персонал и большинство зрителей длительное время находились без масок в закрытом помещении, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Территориальный отдел ведомства возбудил дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, а суд назначил административный штраф в 300 тысяч рублей.

Как ранее писала "РГ", в прошлом году Адлерский районный суд Сочи оштрафовал на такую же сумму владельцев кафе-бара за массовый концерт Моргенштерна.

Напомним, на Кубани до 14 марта действует режим повышенной готовности.

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