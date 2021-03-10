Далеко не каждый с ходу ответит на вопрос: а кто такой Мясковский? Имя советского композитора гораздо лучше известно за рубежом, где его музыка звучит в крупнейших залах. Автор 27 симфоний, 13 струнных квартетов, педагог, признанный Шостаковичем крупнейшим симфонистом, лучший друг Прокофьева оказался забыт в России.

Обласканный властью, обладатель пяти Сталинских премий Николай Мясковский в довоенные годы возглавлял несколько художественных советов, по сути, определяя, какая музыка будет звучать в стране. Ирония это судьбы или сарказм, но в конце 40-х сам Мясковский попал под каток: композитора обвинили в формализме, некоторые его сочинения уже другие цензоры включили в антирепертуарные списки. Музыка Мясковского была названа "чуждой советскому народу и его художественным вкусам, проповедующей диссонанс и дисгармонию" - именно так значилось в печально знаменитом постановлении Политбюро ЦК ВКП (б) от 10.02.1948 г.

Вот эта "чуждая советскому народу" музыка и звучит в эти дни в Свердловской филармонии. В частности, на открытии фестиваля "Мясковский. Диалоги" была исполнена кантата "Кремль ночью" - произведение, внесенное в черный список за неподобающее представление фигуры Сталина.

- Я считаю, музыка Мясковского необыкновенно глубокая, - говорит Александр Рудин, главный приглашенный дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра. - И люди, обладающие внутренней культурой, должны были обратиться к ней. В то время, когда в мире все идет к упрощению, облегчению концертных программ, появляется не так уж много серьезных проектов, подобных этому, смелому и рискованному.

В концертах проекта собраны наиболее значительные сочинения композитора, знакомящие не только с его творчеством, но и дающие представление о советской эпохе. Например, на закрытии фестиваля прозвучит Шестая симфония: в ней Мясковский, на себе испытавший тяготы фронтовой жизни на полях Первой мировой и Гражданской войн, выступил голосом русской интеллигенции. Симфония стала таким же документом эпохи, как "Окаянные дни" Бунина или "Белая гвардия" Булгакова.

Помимо музыкальных произведений (некоторые прозвучат в Екатеринбурге впервые), в программе фестиваля - литературно-музыкальная композиция "Диалог длиною в жизнь. Мясковский vs Прокофьев". Ее основу составила многолетняя переписка двух композиторов. Роль Мясковского примерит на себя екатеринбургский рок-музыкант, радиоведущий и актер Николай Ротов.

Кстати

Николай Мясковский никогда не бывал в Свердловске. Но почти полвека в городе существовал Уральский струнный квартет его имени. Квартет родился в филармонии, потом перешел в консерваторию, гастролировал по всей стране, дал свыше 2,5 тысячи концертов. На открытии фестиваля зрителям представили новый филармонический коллектив - струнный квартет, которому в тот же день присвоили имя композитора.