Роналду впервые за 16 лет не смог забить в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сумел забить ни одного мяча в плей-офф Лиги чемпионов нынешнего созыва.

С португальцем такое произошло впервые с 2005 года. В сезоне 2004/05 в составе "Манчестер Юнайтед" Криштиану сыграл два матча, но не забил. В следующем розыгрыше турнира он в плей-офф не выступал, но начиная с сезона 2006/07 и по 2020 год спортсмен отличался во всех встречах на вылет.

Добавим также, что "Ювентус" установил клубный антирекорд, вылетев из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала во второй раз подряд. В прошлом году туринцы уступили "Лиону", а на этот раз - "Порту". Первый поединок в Португалии завершился победой хозяев со счетом 2:1, в ответном выиграли итальянцы (3:2), но за счет голов на выезде в четвертьфинал пробился "Порту".