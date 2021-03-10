Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России

Проблемы с доступом к Google, YouTube и нескольким другим сервисам связана со сбоем работы крупного европейского центра обработки данных в Страсбурге, а не с действиями Роскомнадзора по замедлению Twitter. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге", - цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзора.

По данным ведомства, в дата-центре произошла авария. А французские СМИ сообщают, что пожар привел к сбоям в работе интернет-сайтов по всей Европе.