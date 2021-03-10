Роскомнадзор замедлил скорость Twitter

За отказ соцсети Twitter заблокировать запрещенную информацию Роскомнадзор замедлил ее трафик. Пока мера коснулась только аудио-, фото- и видеоконтента, рассказали в ведомстве. Текстовые сообщения доставляются без ограничений.

По данным ведомства, Twitter не удалил 3,2 тысячи материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. Роскомнадзор не раз призывал администрацию Twitter соблюдать требования российского законодательства, а в начале марта сообщил, что готовит против соцсети протоколы об административном правонарушении. В России за неудаление запрещенного контента по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов должны заплатить от 300 тысяч рублей до 8 млн рублей (суммы различаются для физических и юридических лиц). При повторном нарушении - еще больше.

В начале марта Twitter проигнорировал очередное требование Роскомнадзора и не удалил призывы к несовершеннолетним совершить массовый суицид 3 марта 2021 года. Ведомство приняло решение о принятии соответствующих мер - утром 10 марта началось первичное замедление скорости работы сервиса.

Глава думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн назвал меру адекватной. По его мнению, социальная сеть либо требования законодательства РФ и продолжает свою деятельность, либо теряет возможность работать и зарабатывать в нашей стране.

В этом году Роскомнадзор принял несколько мер по автоматизации блокировки запрещенной информации в Cети. Так, с 1 февраля соцсети должны самостоятельно блокировать и удалять такие посты. Разрабатываются документы, обязывающие соцсети размещать у себя счетчики посетителей, ежегодно отчитываться о проведенных мониторингах и блокировках и так далее. Однако ответственность пока предусмотрена только за игнорирование запросов Роскомнадзора.

Twitter не удалил 3,2 тысячи постов с запрещенной в России информацией

По совпадению с началом замедления трафика Twitter 10 марта произошли сбои в работе сайтов ряда ведомств, в том числе самого Роскомнадзора. С мерами по замедлению трафика Twitter это не связано, отметили в Роскомнадзоре и Минцифре России. "Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети "Ростелекома". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", - сообщили в министерстве. К 15.00 "Ростелекому" удалось восстановить работоспособность сети.

TikTok защитит от оскорблений

Соцсеть TikTok запустила инструменты для защиты от интернет-травли (буллинга), сообщается в релизе компании. С помощью функции "Фильтр всех комментариев" можно выключить комментарии к постам до тех пор, пока они не будут одобрены владельцем аккаунта. Подменю "Фильтровать спам и оскорбления" будет фильтровать только нецензурную лексику и оскорбления. Можно также включить фильтрацию по ключевым словам (пользователь сам выбирает, какие слова нельзя писать под его постами).

Подготовил Иван Черноусов