Самый популярный автомобиль США начал ржаветь еще в автосалонах

В США покупатели пикапов Ford F-150 нового поколения массово жалуются на обильную ржавчину, которая покрывает детали выпускной системы, мост и колесные ступицы автомобиля. Владельцы говорят, что получили машины такими от дилеров, а те, в свою очередь, утверждают, что приняли пикапы в этом состоянии от завода-изготовителя.

По сообщению Detroit Free Press, жалобы поступают со всей страны, а не только из регионов "Соляного пояса" (так в США называют ряд северо-восточных штатов, где коммунальщики зимой активно посыпают дороги соляным раствором, вызывающим массовое ржавление автомобилей).

В Ford не могут объяснить природу коррозии на новых F-Series, но замечают, что она поверхностная, касается только отдельных компонентов и не влияет на эксплуатационные свойства машин. "Мы принимаем обеспокоенность клиентов со всей серьезностью. Хотя на поверхности компонентов трансмиссии может иногда проступать ржавчина, никаким влиянием на технические и эксплуатационные характеристики оно не грозит", - приводит слова официального представителя Ford Motor издание Car and Driver.

Ford F-150 нового, четырнадцатого по счету поколения начали производить в октябре 2020 года. Весь кузов у модели отштампован из алюминиевого проката, но несущая рама и детали шасси у него, разумеется, стальные. Ford F-Series традиционно самый популярный автомобиль в США, в 2020 году автомобилей этого семейства в Штатах купили более 787 тысяч штук.

Фото: Car and Driver