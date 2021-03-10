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10.03.2021 18:47
Рубрика: В мире

Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи

Текст: Диана Ковалева

Школьница, из-за рассказов которой был обезглавлен французский учитель Самюэль Пати, заявила, что на самом деле не присутствовала в классе в тот день, когда, по ее словам, Пати демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщает телеканал France 2, на тот момент девочка уже была исключена из колледжа на два дня.

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"Я солгала, я не видела карикатур… Не расскажи я о них моему отцу, он не записал бы этого видео - и Анзоров не связался бы с ним (учителем - прим. "РГ") и не устроил бы этой трагедии", - заявила девочка следователям.

Ее имя по-прежнему не разглашается.

Сообщается также, что сестра-близнец девочки была, в отличие от нее, отличницей. "Я не хотела разочаровывать отца, который всегда сравнивает меня с сестрой - гораздо более прилежной в школе", - заявила девочка. По словам ее адвоката Мбеко Табулы, его подопечная запуталась в собственной лжи.

Как отмечает телеканал, впервые свое молчание нарушили родственники Пати, которые назвали признание девочки запоздавшим, но все же важным. "Самюэль Пати никогда не выделял учеников-мусульман, никогда не просил их выходить из класса или поднимать руки", - заявила адвокат семьи Пати Вержини Ле Рой.

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Напомним, что Пати был убит 16 октября в пригороде Парижа 18-летним юношей чеченского происхождения. Это произошло после того, как отец одной школьницы опубликовал в сети видео, где заявил, что, по словам его дочери, Пати во время урока демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда, якобы попросил учеников-мусульман выйти из класса и когда девочка воспротивилась, ее на два дня отстранили от учебы.

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