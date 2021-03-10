Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи

Школьница, из-за рассказов которой был обезглавлен французский учитель Самюэль Пати, заявила, что на самом деле не присутствовала в классе в тот день, когда, по ее словам, Пати демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Как сообщает телеканал France 2, на тот момент девочка уже была исключена из колледжа на два дня.

"Я солгала, я не видела карикатур… Не расскажи я о них моему отцу, он не записал бы этого видео - и Анзоров не связался бы с ним (учителем - прим. "РГ") и не устроил бы этой трагедии", - заявила девочка следователям.

Ее имя по-прежнему не разглашается.

Сообщается также, что сестра-близнец девочки была, в отличие от нее, отличницей. "Я не хотела разочаровывать отца, который всегда сравнивает меня с сестрой - гораздо более прилежной в школе", - заявила девочка. По словам ее адвоката Мбеко Табулы, его подопечная запуталась в собственной лжи.

Как отмечает телеканал, впервые свое молчание нарушили родственники Пати, которые назвали признание девочки запоздавшим, но все же важным. "Самюэль Пати никогда не выделял учеников-мусульман, никогда не просил их выходить из класса или поднимать руки", - заявила адвокат семьи Пати Вержини Ле Рой.

Напомним, что Пати был убит 16 октября в пригороде Парижа 18-летним юношей чеченского происхождения. Это произошло после того, как отец одной школьницы опубликовал в сети видео, где заявил, что, по словам его дочери, Пати во время урока демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда, якобы попросил учеников-мусульман выйти из класса и когда девочка воспротивилась, ее на два дня отстранили от учебы.