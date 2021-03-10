Третий этап туристического кешбэка запустят в ближайшие недели

Третий этап программы туристического кешбэка запустят в ближайшие недели, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания президента России с членами правительства.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
"Буквально в ближайшие недели стартует очередной третий этап туристического кешбэка", - сказала Догузова.
Она пояснила, что по этой программе можно получить скидку в 20% от стоимости тура или гостиницы. Благодаря этому, отправиться в путешествие можно и на автомобиле. Большинство россиян путешествуют на автомобиле, кешбэек дает им возможность самостоятельно планировать поездки, отметила глава Ростуризма.
Первые два этапа программы кешбэке были проведены в августе и октябре прошлого года. В программе приняло участие более 300 тысяч человек. Было куплено туров на 6,5 млрд рублей.