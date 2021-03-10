УАЗ представил "Полуторку", которая заменит модель "Профи". Известны цены

Ульяновский автозавод рассказал о модернизированной версии "Профи", которая получила новое название: "Полуторка".

"Полуторка" с двускатной ошиновкой задних колёс заменит собой моноприводный УАЗ "Профи". У моделей с системой полного привода на задней оси сохранится односкатная ошиновка.

В компании рассказали, что модель получила десятки конструктивных новшеств, "повысивших запас прочности, уровень безопасности, степень комфорта и расширивших спектр возможных надстроек", в числе которых новые крепления подвесок, рессоры с увеличенной стрелой прогиба, увеличение жёсткости рулевых тяг и тяги Панара в передней подвеске.

У новинки сохранились габариты "Профи", но при этом размер колёсной базы увеличился на 30 мм - до 3530 мм, а размер передней колеи увеличился на 48 мм - до 1648 мм.

"Полуторка" также будет представлена в длиннобазном варианте: расстояние между ступицами составляет 4180 мм, а длина автомобиля - 7050 мм.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

"От стандартного "Профи" с колёсной спаркой на задней оси данная версия отличается увеличенной на 36% по площади (8,65 м2) и на 52% по объему (16 м3) грузовой платформой, вмещающей восемь паллет", - пояснили на УАЗе.

Также в компании отметили, что рама длиннобазной модификации получила оригинальные лонжероны, расположенные непосредственно за кабиной, дополнительные поперечины и удлинитель в задней части.

Версия с двускатной ошиновкой в стандартном исполнении будет доступна только с широкой платформой на пять паллет (10,5 м3). Вариант с объёмом 9,5 м3, рассчитанный на четыре европоддона, будет у "Профи" 4х4.

УАЗ "Полуторка" оснащается 150-сильным двигателем ЗМЗ объёмом 2.7 литра, 5-ступенчатой МКП Dymos.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

В стандартную комплектацию "Полуторки" входят: подушка безопасности водителя; ABS; рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона; двухместный пассажирский диван с подлокотником; центральный замок, иммобилайзер; электрические стеклоподъёмники; зеркала заднего вида с подогревом, основание платформы из транспортной фанеры и такелажные петли для фиксации груза.

Опционально "Полуторку" можно укомплектовать эргономичным водительским креслом с более развитой боковой поддержкой, регулировками высоты и поясничного подпора и подогревом, кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком; функции подогрева ветрового стекла и пассажирских сидений.

Цена на "Полуторку" с однорядной кабиной стартует от 980 000 рублей, с двухрядной - от 1 061 900 рублей.

Купить промтоварный фургон можно начиная от 1 047 900 рублей, изотермический фургон стоит 1 123 900 рублей, а рефрижератор обойдётся минимум в 1 292 900 рублей.