В Госдуме назвали адекватной мерой замедление Twitter в РФ

Дальше мириться с таким отношением соцсети к исполнению российского законодательства нельзя, поэтому решение о замедлении трафика Twitter - адекватная мера. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Роскомнадзор ранее объявил о такой блокировке, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов​​​. Ведомством было направлено свыше 28 тысяч требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

"Конечно, мне обидно и жалко, что так ситуация сейчас складывается, но я прекрасно понимаю, что дальше смотреть и мириться с подобным отношением социальной сети нельзя", - сказал Хинштейн, который сам активно пользуется сервисом.

Он подчеркнул, что действия ведомства идут в рамках действующего законодательства. Причем это, по его словам, характерно не только для Twitter. "Мы видим, что крупнейшие мировые IT-компании не торопятся открывать в России представительства, не торопятся взаимодействовать", - сказал Хинштейн.

Он рассчитывает, что законы, которые дают возможность штрафовать нарушителей, а также замедлять трафик, "в достаточно короткой перспективе приведут к тому, что западные компании постепенно начнут исполнять российское законодательство".