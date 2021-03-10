В Госдуме разъяснили: чиновников не освободят от преследования за взятки

Принятие документа вызвало резонанс: ряд СМИ и блогеров преподали эту новость как информацию об освобождении чиновников от наказания за коррупцию.

На самом деле, законопроект никак не смягчает наказание и не освобождает от уголовного преследования за коррупционные преступления или иные корыстные злоупотребления чиновников всех уровней, подчеркнул Пискарев.

"Отвечать за содеянное коррупционерам придется по всей строгости закона, и предложенные правительством РФ поправки не отменяют уже действующие нормы", - пояснил глава комитета.

Напомним, что законопроект позволит временно освобождать от наказания чиновников за нарушения антикоррупционных запретов и требований, если нарушение произошло по причине не зависящих от госслужащих обстоятельств. К ним предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты. В том же ряду - запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.

Однако после того, как не зависящие от данного лица обстоятельства, препятствовавшие выполнению антикоррупционных требований, будут устранены, все прописанные в законе требования в полном объеме чиновнику придется выполнить, объяснил Василий Пискарев. "Речь идет, например, о не поданной вовремя декларации о доходах по причине наводнения, пожара или техногенной катастрофы, - привел он пример. - После ликвидации последствий произошедшего она обязательно должна быть подана".

"Причем на выполнение всех требований антикоррупционного законодательства отводится фиксированный срок - один месяц", - резюмировал глава комитета.