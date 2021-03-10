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10.03.2021 21:28
Рубрика: Власть

В Госдуме разъяснили: чиновников не освободят от преследования за взятки

Текст: Татьяна Замахина
Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по просьбе журналистов разъяснил суть правительственного законопроекта, который касается наказания за нарушение антикоррупционных норм. Госдума приняла его сегодня в первом чтении.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Принятие документа вызвало резонанс: ряд СМИ и блогеров преподали эту новость как информацию об освобождении чиновников от наказания за коррупцию.

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На самом деле, законопроект никак не смягчает наказание и не освобождает от уголовного преследования за коррупционные преступления или иные корыстные злоупотребления чиновников всех уровней, подчеркнул Пискарев.

"Отвечать за содеянное коррупционерам придется по всей строгости закона, и предложенные правительством РФ поправки не отменяют уже действующие нормы", - пояснил глава комитета.

Напомним, что законопроект позволит временно освобождать от наказания чиновников за нарушения антикоррупционных запретов и требований, если нарушение произошло по причине не зависящих от госслужащих обстоятельств. К ним предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты. В том же ряду - запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.

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Однако после того, как не зависящие от данного лица обстоятельства, препятствовавшие выполнению антикоррупционных требований, будут устранены, все прописанные в законе требования в полном объеме чиновнику придется выполнить, объяснил Василий Пискарев. "Речь идет, например, о не поданной вовремя декларации о доходах по причине наводнения, пожара или техногенной катастрофы, - привел он пример. - После ликвидации последствий произошедшего она обязательно должна быть подана".

"Причем на выполнение всех требований антикоррупционного законодательства отводится фиксированный срок - один месяц", - резюмировал глава комитета.

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