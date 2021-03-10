Власти Малайзии разрешили возобновить внутренний туризм

Власти Малайзии с 10 марта частично отменили ограничения на туристические поездки внутри страны, а также разрешили проводить культурно-развлекательные мероприятия при условии заполнения залов только на 50 процентов. Об этом сообщил старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб.

По его словам, данное решение было принято на основе оценок ситуации с коронавирусом. Министр уточнил, что со среды разрешаются поездки только в составе туристических групп и после получения одобрения от министерства туризма, искусств и культуры, пишет ТАСС. Пока туризм возможен в тех штатах Малайзии, в которых установлен так называемый "режим восстановления". Сейчас такое положение действует в шести из 13 штатов, а также на двух федеральных территориях.

В январе этого года из-за резкого роста числа случаев COVID-19 на всей территории Малайзии был введен режим ограничения на перемещение, который подразумевал также закрытие всех спортивных, туристических, развлекательных заведений, большинства магазинов, за исключением продовольственных. На фоне улучшения ситуации он был отменен с 5 марта, а с 8 марта возобновились занятия в начальных классах.