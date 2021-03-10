Военные следователи вернули в казну 6,4 млрд рублей

Новости

На МКС завершены работы по герметизации трещины 21:35
Григорий Рапота вручил благодарность фотокорреспонденту "СОЮЗа" Роману Щербенкову 21:01
Вакцина "Спутник V" одобрена в Иордании 20:54
Умерла звезда мексиканского кино Исела Вега 20:46
Клебо призвал отозвать апелляцию на лишение его "золота" на 50 км на ЧМ 20:22
Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты 20:14
Институт Коха сообщил о начале третьей волны коронавируса в Европе 20:12
Путин поручил проанализировать работу системы авиаперевозок в ДФО 20:02
ДТП с девятью машинами на МКАД привело к 4-километровой пробке 20:01
Путин оценил реализацию Концепции демографической политики Дальнего Востока 19:46
Синоптики спрогнозировали идеальный для загара день в марте 19:21
ЛНР: В Донбассе возобновились бои, ВСУ использует гранатометы 19:18
Путин поручил завершить разработку плана по развитию Арктики 19:13
Google выплатил штраф за неудаление запрещенной информации 19:08
Попова назвала возможным снятие ограничений для лиц старше 60 лет 19:03
Болгария возглавила рейтинг стран ЕС по уровню преступности и насилия 18:59
В Подмосковье задержаны подозреваемые в похищении человека 18:52
Школьница, из-за которой обезглавили французского учителя, созналась во лжи 18:47
Красноярских чиновников заподозрили в халатности из-за жилья для сирот 18:46
Светлана Радионова: Подтверждаю оплату "Норникелем" 146 млрд рублей 18:42
Ростуризм: Программу льготного кредитования отельеров запустят в этом году 18:40
В зимние месяцы в турпоездках побывали 15 млн россиян 18:32
В Москве пройдет Российский форум по управлению интернетом 18:32
Попова: В РФ нет южноафриканского штамма COVID-19 18:26
Попова заявила о необходимости сохранения масочного режима в России 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 20:55
Рубрика: Власть

Коррупция с возвратом

Военные следователи вернули в казну 6,4 млрд рублей
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
В Вооруженных силах, а также в Федеральной службе безопасности России наметилась тенденция к снижению уровня преступности. В то время как в других силовых министерствах и ведомствах зафиксирован его незначительный рост. Такой вывод сделал исполняющий обязанности руководителя военного следственного главка Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Федотов.

10 марта он провел заседание коллегии главка, посвященной итогам его работы в прошлом году. Там же шел обстоятельный разговор о задачах военных следователей в 2021-м.

Фото: Сергей Михеев
В Генпрокуратуре рассказали об ущербе от коррупции

В качестве положительного примера Федотов сослался на борьбу с преступлениями против военной службы, количество которых на протяжении последних нескольких лет сокращается. Так, в минувшем году было зарегистрировано на 20 процентов меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, почти на 17 процентов - против порядка подчиненности. Армейские следователи также зафиксировали серьезное уменьшение (на 16,7 процента) в силовых структурах случаев рукоприкладства.

"В то же время увеличилось количество уголовно наказуемых деяний против общественной безопасности, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств. На 8,8 процента возросло число коррупционных деяний", - сообщил Федотов.

По его словам, одновременно вырос и размер доказанного материального ущерба по оконченным в прошлом году уголовным делам.

Он более чем на треть превысил аналогичный показатель 2019-го и составил 6,4 млрд рублей.

Следователей обяжут показывать обвиняемым уголовное дело целиком

Военные следователи активно работали над возмещением причиненного ущерба. Генерал рассказал о результатах этой деятельности. Только на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые ввернули государству 1,8 млрд рублей, что почти на треть превысило аналогичный показатель 2019 года.

"С учетом стоимости имущества, на которое в ходе следствия был наложен арест, общий уровень возмещения ущерба составил 42,6 процента, или 2,7 млрд рублей", - отметил Федотов.

Власть Безопасность Армия Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство ФСБ Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Размер социальных пенсий изменится с 1 апреля
Президенты России и Турции дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"
Роскомнадзор объяснил сбой в работе нескольких сервисов в России
В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ небогатых граждан
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада