Военные следователи вернули в казну 6,4 млрд рублей

В Вооруженных силах, а также в Федеральной службе безопасности России наметилась тенденция к снижению уровня преступности. В то время как в других силовых министерствах и ведомствах зафиксирован его незначительный рост. Такой вывод сделал исполняющий обязанности руководителя военного следственного главка Следственного комитета РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Федотов.

10 марта он провел заседание коллегии главка, посвященной итогам его работы в прошлом году. Там же шел обстоятельный разговор о задачах военных следователей в 2021-м.

В качестве положительного примера Федотов сослался на борьбу с преступлениями против военной службы, количество которых на протяжении последних нескольких лет сокращается. Так, в минувшем году было зарегистрировано на 20 процентов меньше преступлений против порядка пребывания на военной службе, почти на 17 процентов - против порядка подчиненности. Армейские следователи также зафиксировали серьезное уменьшение (на 16,7 процента) в силовых структурах случаев рукоприкладства.

"В то же время увеличилось количество уголовно наказуемых деяний против общественной безопасности, в том числе связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, здоровья населения и общественной нравственности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств. На 8,8 процента возросло число коррупционных деяний", - сообщил Федотов.

По его словам, одновременно вырос и размер доказанного материального ущерба по оконченным в прошлом году уголовным делам.

Он более чем на треть превысил аналогичный показатель 2019-го и составил 6,4 млрд рублей.

Военные следователи активно работали над возмещением причиненного ущерба. Генерал рассказал о результатах этой деятельности. Только на досудебной стадии подозреваемые и обвиняемые ввернули государству 1,8 млрд рублей, что почти на треть превысило аналогичный показатель 2019 года.

"С учетом стоимости имущества, на которое в ходе следствия был наложен арест, общий уровень возмещения ущерба составил 42,6 процента, или 2,7 млрд рублей", - отметил Федотов.