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10.03.2021 12:23
Рубрика: Легковые авто

Выпущена пилотная партия автомобилей AURUS

Текст: Евгений Гайва
Первую пилотную партию автомобилей премиум-класса AURUS выпустили на заводе в Елабуге, сообщили в Минпромторге.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Как уточнили в министерстве, эти автомобили, в соответствии с мировой практикой, не предназначены для продажи. Пилотную партию автомобилей направили для испытаний в научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Aurus Senat первой серийной партии будут стоить 22 млн рублей

Клиентам автомобили начнут поставлять с мая этого года.

"Сроки выдачи серийных автомобилей остаются неизменными - в мае 2021 года первые клиенты получат свои заказы на модель AURUS Senat", - пояснили "РГ" в Минпромторге.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минпромторг сообщил, что на заводе в Елабуге также будет выпускаться внедорожник Aurus Komendant.

Aurus Senat в базовой комплектации стоит 18 млн рублей. Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей. В линейку автомобилей входят седан, лимузин, внедорожник и минивэн.