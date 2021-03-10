Выпущена пилотная партия автомобилей AURUS

Первую пилотную партию автомобилей премиум-класса AURUS выпустили на заводе в Елабуге, сообщили в Минпромторге.

Как уточнили в министерстве, эти автомобили, в соответствии с мировой практикой, не предназначены для продажи. Пилотную партию автомобилей направили для испытаний в научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

Клиентам автомобили начнут поставлять с мая этого года.

"Сроки выдачи серийных автомобилей остаются неизменными - в мае 2021 года первые клиенты получат свои заказы на модель AURUS Senat", - пояснили "РГ" в Минпромторге.

Ранее ТАСС со ссылкой на Минпромторг сообщил, что на заводе в Елабуге также будет выпускаться внедорожник Aurus Komendant.

Aurus Senat в базовой комплектации стоит 18 млн рублей. Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей. В линейку автомобилей входят седан, лимузин, внедорожник и минивэн.