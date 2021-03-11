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11.03.2021 23:17
Рубрика: Культура

Белорусская группа может отказаться от участия в "Евровидении"

Текст: Александр Алексеев
Белорусская группа "Галасы ЗМеста" может отказаться от участия в "Евровидении". Об этом заявил ее лидер Дмитрий Бутаков после того, как оргкомитет конкурса потребовал от музыкантов изменить текст песни "Я научу тебя". По мнению представителей Европейского вещательного союза, она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Ситуация почти уникальная: впервые с 2009 года организаторы "Евровидения" пытаются вмешиваться в тексты или музыку конкурсных песен. Очевидно, речь идет о цензуре и нарушении свободе слова. Ныне это все чаще становится трендом - в глобальных социальных сетях с легкостью удаляют сообщения даже чиновников и дипломатов из других стран, высказывающих неугодную им точку зрения…

С группой "Галасы ЗМеста" тоже церемониться не стали. Ее видео "Я научу тебя" стремительно удалили с официального YouTube-канала "Евровидения". И белорусы повели себя принципиально.

- Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И этим все закончится, - сообщил через пару часов после заявления Оргкомитета Дмитрий Бутаков.

И невесело добавил: "Вполне может быть так. Хоккей же у нас отобрали" (чемпионат мира должен был пройти в двух странах - Беларуси и Латвии в мае этого года, но Минску провести его не разрешили, - прим. ред.).

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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При этом, окончательное решение о том, выступит ли в такой ситуации Беларусь на "Евровидении"-2021 будет принимать национальный вещатель конкурса - Белтелерадиокомпания. По сведениям самого певца и гитариста, официальное заявление об этом в главной телерадиокомпании республики сделают уже в пятницу, 12 марта. То есть за два дня до истечения срока фактического ультиматума.

Между тем

В регламенте "Евровидения" указано, что все представленные песни должны быть вне политики и стремиться объединять людей из разных стран Европы. Впрочем, тогда совсем не понятно, отчего на 61-й конкурс была допущена песня украинской исполнительницы Джамалы "1944"…

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Музыка с Александром Алексеевым

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