Белорусская группа может отказаться от участия в "Евровидении"

Ситуация почти уникальная: впервые с 2009 года организаторы "Евровидения" пытаются вмешиваться в тексты или музыку конкурсных песен. Очевидно, речь идет о цензуре и нарушении свободе слова. Ныне это все чаще становится трендом - в глобальных социальных сетях с легкостью удаляют сообщения даже чиновников и дипломатов из других стран, высказывающих неугодную им точку зрения…

С группой "Галасы ЗМеста" тоже церемониться не стали. Ее видео "Я научу тебя" стремительно удалили с официального YouTube-канала "Евровидения". И белорусы повели себя принципиально.

- Есть у меня сильные подозрения, что ничего мы редактировать не будем. И этим все закончится, - сообщил через пару часов после заявления Оргкомитета Дмитрий Бутаков.

И невесело добавил: "Вполне может быть так. Хоккей же у нас отобрали" (чемпионат мира должен был пройти в двух странах - Беларуси и Латвии в мае этого года, но Минску провести его не разрешили, - прим. ред.).

При этом, окончательное решение о том, выступит ли в такой ситуации Беларусь на "Евровидении"-2021 будет принимать национальный вещатель конкурса - Белтелерадиокомпания. По сведениям самого певца и гитариста, официальное заявление об этом в главной телерадиокомпании республики сделают уже в пятницу, 12 марта. То есть за два дня до истечения срока фактического ультиматума.

Между тем

В регламенте "Евровидения" указано, что все представленные песни должны быть вне политики и стремиться объединять людей из разных стран Европы. Впрочем, тогда совсем не понятно, отчего на 61-й конкурс была допущена песня украинской исполнительницы Джамалы "1944"…