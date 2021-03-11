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11.03.2021 21:01
Рубрика: В мире

Пирс неверующий

Британский телеведущий уволился из-за мнения о Меган Маркл
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Ведущий передачи Good Morning Britain на британском телеканале ITV Пирс Морган оставил должность после заявления о том, что не верит ни единому слову, сказанному Меган Маркл (женой принца Гарри) в интервью о ее жизни в королевской семье. В той беседе с Опрой Уинфри Меган раскрыла немало деталей, бросающих тень на имидж родственников ее мужа, и в том числе призналась, что не раз думала о суициде под гнетом статуса королевской особы.

Именно к этому откровению Морган отнесся крайне скептически, заявив в эфире: "Я бы не поверил ей, даже если бы она прочитала мне прогноз погоды. Тот факт, что она начала эту атаку на нашу королевскую семью, я думаю, вызывает презрение". После этого на его комментарий поступило сразу 41 тысяча жалоб от бдительных телезрителей. Позже в эфире Good Morning Britain Морган вступил в ожесточенную дискуссию с коллегами, не согласными с его точкой зрения: "То есть мы воспринимаем серьезно то, что говорят они (Меган и Гарри. - Прим. "РГ"), но нам запрещено воспринимать серьезно заявления против нее или него?".

Фото: Arthur Edwards / AFP / POOL
Принц Уильям отверг обвинения Гарри и Меган о расизме в их семье

А после того, как один из участников беседы, телеведущий Алекс Бересфорд, обвинил Моргана в личной неприязни к Меган, тот и вовсе покинул студию во время съемок со словами: "Извините, я так не могу". Вскоре после объявления о своем уходе Морган сказал: "У меня был хороший разговор с ITV, и мы согласились не согласиться друг с другом". "Я верю в свободу слова, я верю в право иметь свое мнение. Если люди хотят верить Меган Маркл, это полностью их право. Я не верю почти ничему, что выходит из ее рта... И если мне придется упасть на собственный меч за то, что я честно высказал свое мнение о Меган Маркл... так тому и быть", - прокомментировал свое увольнение Морган. Отметим, что телеведущий неоднократно заявлял, что она якобы пользуется людьми, а после вычеркивает их из своей жизни без всяких церемоний.

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