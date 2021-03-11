Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.03.2021 19:02
Рубрика: Страхование

ЦБ рекомендовал страховщикам не затягивать с решением о выплате по ОСАГО

Текст: Владимир Баршев
Центробанк посоветовал страховщикам не затягивать с решением по выплатам по ОСАГО. Соответствующее информационное письмо он разослал в страховые компании.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Как указывается в этом документе, Банк России выявил случаи нарушения страховщиками срока принятия решения по страховому событию по ОСАГО из-за того, что поврежденный в ДТП автомобиль по неустановленным причинам не представлен на осмотр.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Автовладельцы оформят ОСАГО по продленной диагностической карте

Регулятор пояснил, что закон об ОСАГО дает страховщику право продлить срок принятия решения о выплате, если пострадавший автомобиль не представлен на осмотр в дату, согласованную страховой компанией и потерпевшим. Например, находится в другом городе или поврежден настолько, что нетранспортабелен. Но при этом компания должна согласовать новую дату осмотра для владельца автомобиля и иметь доказательства, что потерпевший действительно не представил автомобиль на осмотр в оговоренный срок.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Девушка хочет вернуть Hyundai Tucson, который пытался ее убить

"Срок принятия страховщиком решения о страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества и согласованной с потерпевшим датой осмотра или независимой экспертизы, но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих и праздничных дней", - говорится в письме. При этом Центробанк напоминает, что бремя доказывания факта неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденную машину для осмотра, а также согласования с потерпевшим иного срока осмотра лежит на страховщике. Отсутствие таких доказательств может говорить о нарушении страховщиком срока исполнения обязанности по выплате.

Также регулятор напомнил, что при повторном непредставлении поврежденной машины для осмотра в согласованную дату страховщик вправе вернуть без рассмотрения заявление о страховом возмещении убытков вместе с документами.