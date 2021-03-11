ЦБ рекомендовал страховщикам не затягивать с решением о выплате по ОСАГО

Центробанк посоветовал страховщикам не затягивать с решением по выплатам по ОСАГО. Соответствующее информационное письмо он разослал в страховые компании.

Как указывается в этом документе, Банк России выявил случаи нарушения страховщиками срока принятия решения по страховому событию по ОСАГО из-за того, что поврежденный в ДТП автомобиль по неустановленным причинам не представлен на осмотр.

Регулятор пояснил, что закон об ОСАГО дает страховщику право продлить срок принятия решения о выплате, если пострадавший автомобиль не представлен на осмотр в дату, согласованную страховой компанией и потерпевшим. Например, находится в другом городе или поврежден настолько, что нетранспортабелен. Но при этом компания должна согласовать новую дату осмотра для владельца автомобиля и иметь доказательства, что потерпевший действительно не представил автомобиль на осмотр в оговоренный срок.

"Срок принятия страховщиком решения о страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней между датой представления потерпевшим поврежденного имущества и согласованной с потерпевшим датой осмотра или независимой экспертизы, но не более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих и праздничных дней", - говорится в письме. При этом Центробанк напоминает, что бремя доказывания факта неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденную машину для осмотра, а также согласования с потерпевшим иного срока осмотра лежит на страховщике. Отсутствие таких доказательств может говорить о нарушении страховщиком срока исполнения обязанности по выплате.

Также регулятор напомнил, что при повторном непредставлении поврежденной машины для осмотра в согласованную дату страховщик вправе вернуть без рассмотрения заявление о страховом возмещении убытков вместе с документами.