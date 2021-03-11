Девушка хочет вернуть Hyundai Tucson, который пытался ее убить

Эрика Меса, проживающая в Канаде, купила летом 2019 года у дилера Hyundai Tucson. В процессе эксплуатации автомобиль четырежды предпринимал попытку экстренно затормозить, последний случай, произошедший в феврале, вывел девушку из себя: машина за секунды остановилась со скорости 120 км/ч.

Первый инцидент случился спустя три месяца после покупки: Эрика ехала по трассе с пассажирами, как вдруг Tucson решил автоматически затормозить без видимых на то причин. После этого женщина ездила на кроссовере ещё неделю, но всё-таки решила обратиться к дилеру, который уверил, что проблема решена, объяснив это случайным обстоятельством, повлиявшим на датчик.

Однако спустя два месяца после первого случая и визита к дилеру кроссовер снова решил активировать экстренное торможение. В сервисном центре проблему увидели в скоплении влаги, которая создавала для датчика иллюзию какого-то объекта на пути автомобиля. На этот раз Эрике гарантировали, что её Tucson больше не будет автоматически тормозить без причины.

Эрика действительно не знала проблем до февраля 2021 года, когда она двигалась по шоссе, и кроссовер снова экстренно затормозил.

"Я ехала со скоростью 120 км/ч, а через секунды машина стояла как вкопанная, - приводит слова Месы CTV News. - Я думала, что умру!".

Автомобиль отвезли к другому дилеру, который заменил переключатель нейтрали (inhibitor switch), после чего, по словам представителя Hyundai Canada, машина девушки прошла комплекс всесторонних испытаний и больше не представляет угрозу ни для Месы, ни для других участников движения.

Меса говорит, что вождение этой машины исключено, потому что произошедшее нанесло ей серьёзную травму, и рисковать жизнью она не желает.

Девушка намерена вернуть деньги за купленный в 2019 году автомобиль (47 000 долларов), но Hyundai Canada отказывается от возмещения полной суммы. Компания согласна на обмен автомобиля на аналогичную модель с доплатой 21 000 долларов.