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11.03.2021 18:09
Рубрика: ПДД

Дорожные охранные системы приспособят для выявления непристегнутых водителей

Текст: Евгений Гайва
Интеллектуальные системы обеспечения безопасности мостов, виадуков, тоннелей можно также использовать для выявления нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказал представитель компании-производителя таких систем в ходе заседания за "круглым столом", посвященного охране объектов дорожного хозяйства.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Охранные системы с видеонаблюдением устанавливают для предотвращения террористических актов и других незаконных действий на объектах дорожной инфраструктуры. Но такие системы способны также заметить, например, что пассажиры в автомобиле не пристегнули ремни безопасности или водитель разговаривает во время движения по мобильному телефону.

"В городах можно фиксировать большое количество правонарушений, которые касаются нахождения транспортного средства на перекрестке, проезда на красный свет. Все это можно делать благодаря одной единственной системе анализа видеоданных", - сказал представитель Dahua Technology Демид Кирхан. - Охранные системы также могут выявлять нелегальную парковку", - добавил он. Если же интегрировать их с системами управления светофорами, можно увеличить пропускную способность перекрестков. Мощные охранные системы способны быстро анализировать поток видеоданных.

Объекты транспортной инфраструктуры оснащают охранными системами в соответствии с требованиями законодательства. Но внедрение современных технологий приводит к возрастающим затратам владельцев дорожных объектов. "Отказаться от применения таких систем полностью нельзя. Но сдерживать разрастание бюджета можно за счет расширения функциональности и привлечения одних и тех же систем к выполнению новых функций", - пояснил Кирхан. При этом важно предоставлять собираемую информацию водителям, чтобы они заблаговременно знали об авариях, затруднениях на дорогах и могли выбирать наилучшие пути движения.

#нарушения ПДД