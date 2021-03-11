Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса

Вслед за Европейским агентством лекарственных средств, которое одобрило вакцину от COVID американской фирмы Janssen (входит в корпорацию Johnson&Johnson), "зеленый свет" препарату выдала Еврокомиссия. Таким образом, на территории ЕС официально зарегистрировано уже четыре вакцины.

"Следуя рекомендациям Европейского регулятора, мы утвердили рыночный механизм использования вакцины Janssen во всех странах ЕС", - говорится в сообщении Еврокомиссии на страничке в Twitter.

Как известно, эта вакцина заявлена как однокомпонентная, то есть требуется только один укол. Она уже одобрена в США, Канаде и Бахрейне.