ФАС признала вину "Яндекса" в нарушении закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Яндекса" прекратить распространение рекламы услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Жалобу в отношении поисковика подал Росреестр, который, согласно закону, обладает исключительным правом предоставлять выписки из ЕГРН.

"Установлено, что в ноябре 2020 года при наборе в строке поиска системы "Яндекс" словосочетания "получить выписку из ЕГРН" под строкой поиска отображались объявления с пометкой "реклама" с предложением о предоставлении за плату выписок из ЕГРН", - говорится в сообщении ФАС.

В результате ведомство признало, что "Яндекс" нарушил Закон о рекламе, и направило IT-гиганту предписание с требование устранить нарушения.

Кроме того, антимонопольная служба готовится возбудить в отношении компании административное дело. "Яндексу" грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

В январе похожее дело ФАС рассматривала в отношении главного конкурента "Яндекса" - компании Google. Тогда Google LLC получила штраф в размере 100 тысяч рублей за размещение рекламы инвестиционных услуг от компании, не имевшей лицензии на их оказание.