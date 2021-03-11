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11.03.2021 07:37
Рубрика: Экономика

Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет

Текст: Иван Черноусов

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в нынешнем году пополняться не будет. Соответствующая информация опубликована на сайте Счетной палаты (СП). В ведомстве напомнили, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. "Средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году", - пояснил аудитор СП Алексей Саватюгин.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Согласно данным, размещенным на сайте Минфина, расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов за январь-март 2020 года составила 570 миллиардов рублей. А объем проданной к августу валюты достиг 646,194 миллиарда рублей. В результате к концу лета 2020 года на счетах Федерального казначейства, куда зачисляется иностранная валюта, купленная за счет дополнительных нефтегазовых доходов, не осталось средств.

Как отмечает Счетная палата, до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в Фонд, а в федеральный бюджет. Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году.

По данным на 1 декабря 2020 года, совокупный объем Фонда в рублевом эквиваленте составил 13,457 триллиона рублей. В этом объеме 65,3 процента составляют ликвидные активы, размещенные на счетах Центробанка, которые могут быть использованы для софинансирования пенсионных накоплений, покрытия дефицита ПФР и федерального бюджета. А еще 34,7 процента - иные, менее ликвидные, активы.

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