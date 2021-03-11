Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
03:34 11.03.2021

Глава ЦБ предложила продлить льготную ипотеку только в 24 регионах РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина перечислила регионы, в которых можно продлить льготную ипотеку на покупку жилья в новостройках. В списке - Дагестан и Чечня, Ставропольский край, Новосибирская область и еще 20 субъектов, где спрос не превышает предложение. "Это объясняется более низкими доходами населения. Даже ставка в 6,5 процента является высокой и неподъемной для людей, большая часть доходов которых уходит на еду", - отметила Юлия Финогенова, профессор кафедры "Финансы и цены" РЭУ имени Плеханова.

Фото: Сергей Компанийченко/РИА Новости
Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для семей

В большинстве же регионов страны от льготной ипотеки нужно отказаться. По словам Набиуллиной, запущенная в период пандемии антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать и людей, и строителей. Но сейчас ее лучше свернуть, так как во многих регионах замечены негативные эффекты: дополнительный спрос на жилье, рост цен и так далее. Например, в Москве и Санкт-Петербурге квадратный метр подорожал на треть.

"На наш взгляд, здесь уже нельзя говорить об антикризисной роли льготной ипотеки", - подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия".

Путин: Рост цен на жилье на Дальнем Востоке обесценивает льготную ипотеку