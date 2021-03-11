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11.03.2021 13:56
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показал новый вэн Staria. Он похож на космический шаттл

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

У Hyundai будет новая линейка вэнов, и первым станет Staria. Компания опубликовала его первые тизеры, пообещав раскрыть больше подробностей в ближайшие недели.

Фото: instagram.com/minpromtorg
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"Staria - это новая линейка минивэнов Hyundai, открывающая следующую эру мобильности, - заявил Ли Санг Юп , старший вице-президент и глава глобального дизайн-центра Hyundai. - Staria подарит клиентам совершенно новые ощущения и преимущества благодаря самобытному дизайну".

В компании говорят, что Staria вызывает ассоциации с космическим шаттлом, и не только благодаря дизайну кузова, но и за счёт низкой линии и большой площади остекления.

Конкретики по опциональному оснащению компания пока не представила, отметив лишь, что Hyundai Staria получит "разнообразные функции, ориентированные на водителя". Судя по тизерам, у Staria Premium (топовая комплектация, которая и представлена на изображениях) будут раздельные кресла на втором ряду.

Не исключено, что Hyundai Staria базируется на новом Kia Carnival, который в скором времени поступит в продажу в России.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai