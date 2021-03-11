Инвалиды смогут бесплатно размещать гараж рядом с домом

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о "гаражной амнистии". При этом в сам проект внесены важные поправки.

В частности, как рассказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью - указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.

Также ко второму чтению законопроекта предложили уточнить и срок действия гаражной амнистии. В случае принятия она заработает с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу. Завершиться "гаражная амнистия" может 1 сентября 2026 года.

"Предлагается распространить упрощенный порядок регистрации на землю под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Речь идет о тех участках, которые ранее выделили гаражным или гаражно-строительным кооперативам именно под строительство гаражей. Эта норма не коснется так называемых "ракушек", - пояснил Павел Крашенинников.

Это еще одна поправка к проекту. Напомним, именно во втором чтении законопроект принимает окончательный вид. Поэтому многие эксперты называют данный этап ключевым.

В целом инициатива упрощает регистрацию капитальных гаражей и земли под ними. Для того чтобы стать полноправным хозяином, гражданину нужно будет подать заявление о предоставлении участка под существующим объектом в местную администрацию и приложить любой документ, подтверждающий право на постройку. Далее местная администрация сама подаст заявление на регистрацию и земли, и гаража. При этом госпошлину платить не придется.