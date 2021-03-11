Испания вслед за Грецией решила принимать вакцинированных туристов

Вслед за Грецией еще одна страна средиземноморского региона - Испания - всерьез рассматривает возможность возобновить туристический сезон уже с середины мая и начать принимать иностранных туристов, которые сделали прививку от коронавируса. Об этом заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото в эфире телеканала Antena TV.

По ее словам, страна планирует с 19 мая "открыться" для туристов по предъявлению "ковид-паспортов", над унификацией которых сейчас идет работа в Еврокомиссия. Собственно, Мадрид, как и Афины, с самого начала выступали за введение сертификатов вакцинации, что могло бы создать условия для восстановления свободы передвижения и открытия границ. При этом пока не ясно, будет ли Испания принимать туристов только из стран ЕС или также откроет двери гостям из третьих стран.