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11.03.2021 18:30
Рубрика: Экономика

Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca

Текст: Екатерина Забродина

Вслед за Данией еще одна скандинавская страна - Норвегия, а затем и Италия приостановили вакцинацию своих граждан препаратом концерна AstraZeneca. Причина - сообщения об образовании тромбов у нескольких пациентов, которые привились этой вакциной от ковида в разных регионах.

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Правда, в случае с Италией речь идёт о запрете, наложенном на конкретную партию медикамента. Об этом говорится в официальном заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). Там признали, что со всей серьёзностью отнеслись к данным о специфическом осложнении после прививки, однако экспертам ещё предстоит выяснить, точно ли между ними есть прямая связь.

Напомним, в Дании на 14 дней "заморозили" вакцинацию препаратом шведско-британского производства после нескольких случаев образования тромбов, один из которых даже привёл к летальному исходу. Позже такое же решение приняли норвежские власти, хотя буквально вчера они разрешили колоть эту вакцину подданным старше 65 лет.

Между тем Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что ему известно о 30 случаях тромбоэмболии среди 5 миллионов граждан, привившихся AstraZeneca, в том числе один смертельный на территории Дании. Регулятор счёл этот процент некритичным и рекомендовал странам ЕС "продолжать вакцинацию, пока длится разбирательство". "Преимущества вакцинации по-прежнему перевешивают риски", - говорится в специальном заявлении агентства.

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