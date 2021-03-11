Кабмин не рассматривал продление ипотеки в названных главой ЦБ регионах

Правительство не рассматривало продление льготной ипотеки в названных главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной регионах. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день вопрос сроков и условий продления льготной ипотеки находится на стадии обсуждения.

Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ", - сказал Хуснуллин.

Ранее глава ЦБ заявила, что продление льготной ипотеки было бы целесообразно в 24 регионах. Среди них, сообщают "Известия", Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила Набиуллина. Но в большинстве регионов от льготной ипотеки нужно отказываться, поскольку рост цен уже отразился на доступности жилья, считает она.