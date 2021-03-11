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Кеннет Брана снимет фильм о легендарной группе Bee Gees

Новости
    11.03.2021, 15:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ beegees Фото: youtube.com/ beegees
Фото: youtube.com/ beegees

Вереницу музыкальных байопиков, обрушившихся на зрителя в последние годы, и не сказать что всегда успешно, ждет пополнение - лента об истории коллектива Bee Gees.

Займется проектом 60-летний орденоносный британский режиссер, актер, продюсер и так далее Кеннет Брана - он выступит постановщиком картины для Paramount Pictures. Об этом сообщает Deadline.

Продюсер - 74-летний Барри Гибб, последний оставшийся в живых участник сердцевины коллектива, ранее уже работавший над проникновенным документальным фильмом The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart.

Сценарий пишет легендарный же Бен Элтон ("Черная Гадюка", "Мистер Бин"), сотрудничавший с Бранной на "Чистой правде" 2018-го - еще одним байопиком, о последних годах жизни Шекспира, творчества которого Брана большой любитель.

По касту и датам сведений еще нет.

Британо-австралийская группа Bee Gees, была создана в 1958-м и состояла из трех братьев Гибб: Барри, Робина и Мориса. Первую запись выпустили в 1965-м. Общий тираж пластинок - порядка 220 000 000 экземпляров.

Морис умер в 2003-м в госпитале после операции, Робин, сильно болевший - в том числе раком печени - в 2012-м.

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