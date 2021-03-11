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11.03.2021 20:12
Рубрика: Экономика

Муниципалитеты начнут развивать туризм

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Органы местного самоуправления будут разрабатывать свои программы развития туризма, а методические рекомендации подготовит Ростуризм. Такие изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Документ об этом публикует "Российская газета".
Правильный путь к созданию привлекательных туристских объектов и востребованных маршрутов муниципалитетам подскажет Ростуризм. Фото: Владимир Аносов

Органы муниципальной власти наделяются полномочиями по разработке, утверждению и реализации собственных программ развития туризма. Методические рекомендации Ростуризм будет утверждать не только для муниципалитетов, но и для субъектов Российской Федерации. В итоге программы развития туризма на отдельных территориях должны быть согласованы с задачами развития отрасли, которые войдут в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Как отмечал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко, нацпроект создаст условия для доступного и комфортного отдыха. Но формирование конкурентоспособных турпродуктов требует "концентрации ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней, частных инвестиций".

Фото: iStock
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Проект рекомендаций по разработке программ развития туризма на региональном и местном уровнях Ростуризм уже подготовил. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. В частности, региональным и муниципальным властям рекомендуется в приоритетном порядке определить цели и задачи своих программ, измеримые целевые показатели, на основе которых определяются пути, средства и методы их достижения. При этом цель государственной программы региона должна соответствовать приоритетам и целям государственной политики. Стоит избегать множественности целей, чтобы не допускать их пересечения, считают в Ростуризме.

Единые стандарты нужны, чтобы упорядочить систему разработки и продвижения региональных турпродуктов. Но полностью унифицировать процесс подготовки муниципальных программ в сфере туризма вряд ли получится, считает исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Если регионы, особенно туристически привлекательные, имеют между собой сходство, то различия между муниципальными образованиями по уровню и направлениям развития слишком велики, да и не всем территориям нужен туризм, пояснил эксперт.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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