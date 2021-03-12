Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Внести в Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 49, ст. 5491; 2016, N 10, ст. 1323; 2018, N 7, ст. 976) следующие изменения:

1) в статье 31:

а) дополнить новым абзацем двадцать девятым следующего содержания:

"утверждение методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъекта Российской Федерации и муниципальных программ развития туризма;";

б) абзацы двадцать девятый - тридцать шестой считать соответственно абзацами тридцатым - тридцать седьмым;

2) статью 33 дополнить абзацем следующего содержания:

"разработка, утверждение (одобрение) и реализация муниципальных программ развития туризма.".

Президент Российской Федерации В. Путин