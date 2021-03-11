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Рубрика: Общество

Назван необычный симптом сердечного приступа

Текст: Алексей Иванов

Внезапно возникшая повышенная тревожность может быть одним из признаков надвигающегося сердечного приступа, поэтому относиться к такому состоянию легкомысленно не стоит.

Фото: iStock
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Наиболее распространенными симптомами сердечного приступа являются затрудненное дыхание, сильная боль в груди и общее плохое самочувствие. Тревога - менее известный индикатор, который легко проигнорировать, сообщает британское издание Express.

Вместе с тем существует также понятие панической атаки, когда приступ тревоги сопровождается рядом неприятных физических ощущений. Большинство таких атак длятся от пяти до 20 минут, в редких случаях - до часа. Обычно это реакция на стрессовые ситуации или результат длительного панического расстройства, но также это может произойти при сердечном приступе.

При этом многие симптомы панической атаки аналогичны симптомам сердечного приступа. По данным специалистов Гарварда, человек может испытывать боль в груди, одышку, потоотделение, тошноту, головокружение и учащенное сердцебиение.

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Естественно, что такие пугающие признаки заставляют людей обращаться к врачу. Если реальных проблем с сердцем не найдено, то в Великобритании пациентам ставят диагноз так называемой несердечной боли в груди (Non-cardiac chest pain, NCCP). Примерно каждый третий человек сталкивается с NCCP в течение жизни.

Так или иначе, если вы столкнулись с подобной ситуацией, стоит как можно скорее обратиться за неотложной помощью, а не надеяться лишь на то, что этот приступ пройдет сам собой.

Общество Здоровье

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