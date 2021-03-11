Названы победители международного фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID

Обладателем Гран-при конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto) и его работа "День рождения".

В категории "Лучшая фотография" победу одержал фотожурналист МИА "Россия сегодня" (Sputnik) (Россия) Илья Питалёв с фотографией "Причастие".

В категории "Лучшая серия фотографий" победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй. Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием "В эпицентре ковида".

Обладатель Гран-при конкурса получил 10 тысяч долларов, призеры в категориях "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" - по 3 тысячи долларов.

На церемонии также были названы обладатели специального приза "Особое мнение", учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Фотоальбом "Лавров. Эмоции" с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России получили:

- фотокорреспондент Диего Ибарра Санчез за работу "Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане";

- фотокорреспондент Джош Эдельсон за снимок "Оставайтесь в кругах";

- фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", Sputnik Илья Питалёв и его работа из серии репортажных снимков "Противостояние";

- фотожурналист из китайского информационное агентство "Синьхуа" Тао Лянг и его работа "Поцелуй".

"Я счастлив получить эту награду. Хочу поздравить всех моих коллег и поблагодарить за возможность прислать эти работы на конкурс. И, конечно, спасибо этой замечательной женщине, которую мне удалось снять во время празднования ее дня рождения", - сказал, комментируя награду, обладатель Гран-при Брайс Лоренцо Куто.

"Эта фотография была сделана в мае прошлого года. Был карантин, я искал тему для съемки о ковиде и наткнулся на информацию о специально созданном отряде священников, которые навещают свою паству в их домах. Мне удалось договориться с одним из них, и эта фотография была сделана как раз во время посещения прихожанки отцом Иоанном - настоятелем храма при Боткинской больнице. Спасибо огромное организаторам! Такой представительный состав жюри, и когда выбирают твою работу, это очень много значит для фотографа и мотивирует двигаться вперед", - отметил победитель в категории "Лучшая фотография" Илья Питалёв.

"Я очень горжусь этой наградой и хочу поблагодарить моих коллег, которые снимали эти сцены и документировали события, связанные с пандемией, показывая работу всех служб. Думаю, что с появлением вакцин ситуация будет постепенно выправляться", - сказал победитель в категории "Лучшая серия фотографий" Адам Грэй.

"Фотожурналисты наряду с врачами одними из первых оказались на передовой борьбы с пандемией. И именно их глазами люди по всему миру наблюдали за тем, как шла и продолжает идти эта борьба на улицах опустевших городов, в "красных зонах" больниц, в лабораториях, где производят вакцины. Работа фотокорреспондентов в период пандемии - это настоящий профессиональный подвиг. Уверен, что 2020 год на многие десятилетия сохранится в памяти человечества в том числе и благодаря фотографиям, которые были представлены на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID. Этот конкурс получился очень достойным, и мы подумали, что было бы здорово сделать его ежегодным. Над форматами и темами мы еще подумаем и расскажем о них дополнительно в ближайшее время", - заявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Для меня критерии отбора лучших снимков очень просты: это выражение эмоций и совершенство языка фотографии, - сказал член жюри конкурса, старший репортер, заместитель директора отдела фотоновостей информационного агентства "Синьхуа" Лань Хунгуан. - Я считаю, что эти критерии были реализованы во многих работах. Однако есть еще два момента, который я как судья фотоконкурса считаю особенно важными: какие позитивные ценности транслирует тот или иной снимок и несет ли он духовное богатство, которое помогает в борьбе человечества с болезнью. Перед лицом этой великой катастрофы у нас общая судьба. И для меня большее значение имеют те снимки, которые могут дать людям надежду и силу, нежели те, которые подчеркивают человеческое отчаяние и демонстрируют нашу общую уязвимость. Снимки должны оставаться лучшими воспоминанием о нашей общей борьбе - это мой главный критерий при выборе победителей".

Международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID стартовал 5 октября 2020 г.ода. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.

На конкурс было прислано около 4000 снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ - Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.