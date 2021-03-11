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Новую часть "Крида" снимет исполнитель главной роли

Новости
    11.03.2021, 16:19
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Третью часть спортивной драмы "Крид" (Creed), ставшей спин-оффом, а заодно и своего рода перезагрузкой серии Сильвестра Сталлоне "Рокки", снимет сам 34-летний чернокожий актер Майкл Б. Джордан, исполнитель роли Адониса Крида. Он дебютирует в режиссуре.

Фото: kinopoisk.ru
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Соответственно, передает Deadline, сим компанией MGM официально подтверждены слухи, активно ходившие ранее.

Плюс у картины появилась и дата премьеры - 23 ноября следующего года, к американскому Дню благодарения.

Сценарий написали Кинан Куглер и Зак Бэйлин.

Тесса Томпсон и Филисия Рашад к своим ролям вернуться, но Слая в ленте уже, вероятно, не будет.

Лента Куглера "Крид: Наследие Рокки" вышла в 2015-м, "Крид 2" - в 2018-м, ее снял Стивен Кейпл-младший. Оба названных режиссера - темнокожие. Наставнический Сталлоне появляется в обеих частях.

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