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11.03.2021 19:16
Рубрика: Власть

Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате

Текст: Кира Латухина
Послание президента Федеральному собранию состоится в очном формате, дата пока не утверждена. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Мы готовимся к очному формату", - сказал Песков.

Фото: Константин Завражин/РГ
Песков рассказал о темах Послания президента

Дата оглашения Послания еще не определена. "Когда будут сроки - мы их назовем", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, выступит ли Владимир Путин с Посланием до выборов в Госдуму и будет ли оно обращено в том числе к этому составу нижней палаты парламента, Песков сказал: "Конечно, к нынешнему".

Напомним, что 11 марта Владимир Путин на совещании объявил о том, что начал работу над текстом Послания вместе с кабмином и кремлевской администрацией.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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