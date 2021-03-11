Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате

"Мы готовимся к очному формату", - сказал Песков.

Дата оглашения Послания еще не определена. "Когда будут сроки - мы их назовем", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, выступит ли Владимир Путин с Посланием до выборов в Госдуму и будет ли оно обращено в том числе к этому составу нижней палаты парламента, Песков сказал: "Конечно, к нынешнему".

Напомним, что 11 марта Владимир Путин на совещании объявил о том, что начал работу над текстом Послания вместе с кабмином и кремлевской администрацией.