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11.03.2021 18:41
Рубрика: Культура

Что сыграть на рояле?

Пианист Даниил Трифонов, номинированный на "Грэмми", дал эксклюзивное интервью "Российской газете"
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)
Как известно, пианист Даниил Трифонов уже не в первый раз номинируется на "Грэмми" и в 2018 году уже получал эту премию за диск Transcendental с записью всех этюдов Ференца Листа. В этом году в номинации "Грэмми" оказался его альбом с записями Первого и Третьего концертов Сергея Рахманинова. Между тем поводом для интервью с Даниилом Трифоновым стало и его только что прошедшее тридцатилетие. "РГ" удалось пообщаться с музыкантом, который живет в пригороде Нью-Йорка, в штате Коннектикут, по "Ватсапу":
Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" за записи Первого и Третьего концертов Сергея Рахманинова. Фото: из личного архива Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" за записи Первого и Третьего концертов Сергея Рахманинова. Фото: из личного архива
Даниил Трифонов номинирован на "Грэмми" за записи Первого и Третьего концертов Сергея Рахманинова. Фото: из личного архива

Во-первых, с прошедшим днем рождения, с тридцатилетием!

Даниил Трифонов: Да меня особенно и не интересует, сколько мне лет. Ну, тридцать и тридцать. Планов много. Недавно записали в Германии и Америке баховскую программу для следующего диска. Собираюсь учить новый репертуар. Записал Первый, Третий и Пятый фортепианные концерты Бетховена, скоро добавлю Второй и Четвертый. Брамса начинаю изучать более подробно, потому что все откладывал его "на потом".

У вас там на заднем плане слышны младенческие звуки.

Даниил Трифонов: Это мой сын Майлз, ему уже больше полугода. Если бы была обычная концертная жизнь, мне пришлось бы в связи с этим отменить много концертов. Сейчас большую часть времени я провожу дома. И это помогло моей жене. За этот период я полюбил готовить, превратился в повара, и мне это очень нравится. В принципе, если "каюкнется" классическое искусство, открою ресторан.

Как вам вообще живется в Америке?

Даниил Трифонов: Я здесь учился много лет, с 19 лет, сразу после того, как закончил Гнесинку. Жил в Кливленде около шести лет, после чего переехал в Нью-Йорк. Сейчас уже довольно долго живу под Нью-Йорком. Все хорошо, если не считать, что сейчас все зависит от того, как будет развиваться ситуация с искусством после пандемии. В некоторых странах поддержали музыкантов. Здесь все происходит немного по-другому. Но поживем - увидим. Как в начале этой истории - никто ничего толком не знал, так до сих пор и остается много неясности. Я воспользовался возможностью выступить в концертных залах, когда они ненадолго открывались: в конце лета сыграл на летних фестивалях, был в Зальцбурге, Берлине, в Москве и Петербурге, потом в Чехии, Голландии, на Тайване. В Америке пока только в одном штате попытались возобновить концерты - во Флориде, где я выступил в декабре. После этого были снова введены очень строгие меры в плане допуска публики в зал. Но вот в Испании практически полные залы разрешены, 70% или даже больше, это сейчас едва ли не единственная страна в Европе, где идут концерты с публикой. Но музыканты должны играть в масках, и там довольно строго с этим, но концертная жизнь идет.

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Неужели и вы играли в маске?

Даниил Трифонов: Да, весь концерт. Но там даже хор поет в масках. Только духовикам разрешено без масок играть. Конечно, поначалу было тяжело, но я уже привык - не до жиру.

Вы осилили знаменитый цикл И.-С. Баха "Искусство фуги" - вершину полифонической мысли, который исполнили в Концертном зале Мариинского театра. Слушая его, каждый раз поражаешься ресурсам человеческих возможностей. Тяжело учить такое произведение?

Даниил Трифонов: Все зависит от настырности, а мне всегда очень нравилось "Искусство фуги". На протяжении нескольких недель я учил его по восемь часов. От Баха не устаешь. Есть композиторы, которыми два-три часа позанимался, и уши требуют отдыха. А с Бахом много часов пролетает незаметно. В итоге выучил без малого за два года.

В принципе, если "каюкнется" классическое искусство, открою ресторан

С математической точки зрения "Искусство фуги" - совершенно гениальное произведение, почти как таблица Менделеева в плане достижений человечества. Совершенно ясно, что Бах не был калькулятором, высчитывавшим полифонические построения. В этом сочинении есть страницы непередаваемой красоты и трогательности. Он умел при всех этих довольно строгих рамках барочной музыки достичь очень человеческих эмоций. Пожалуй, в этом и заключается главная сила Баха.

Насколько далеко можно зайти в интерпретации музыки?

Даниил Трифонов: Все зависит от идей и того, что у исполнителя на сердце. Невозможно все объяснить в композиторском тексте, а я и сам писал музыку, поэтому понимаю, о чем говорю. Очень часто подробные пояснения в нотах не смогут передать краски, атмосферу, можно дать только общее направление. Есть композиторы, которые давали исполнителю немного информации, например, Брамс, довольно аскетично писавший ремарки в нотах. Если следовать только им, музыка обедняется. В музыке всего намного больше.

А музыка ныне живущих композиторов вам интересна?

Даниил Трифонов: В моей программе из музыки ХХ века были пьесы Корильяно и Адамса. Надеюсь и в будущем еще ее поиграю. У Адамса мне очень нравится произведение для двух роялей Halleluja junction. У Эллиота Картера есть очень интересные пьесы. И сейчас один американский композитор пишет специально для меня концерт, премьеру которого сыграю в следующем сезоне, если все наладится.

Справка "РГ"

63-я церемония вручения наград "Грэмми" состоится (по предварительным данным) 14 марта 2021 года в Стэйплс-центре, Лос-Анджелес (США).

Российский пианист Даниил Трифонов представлен в номинации "Классическое инструментальное соло" за альбом "Направление Рахманинов - прибытие", на котором записаны Первый и Третий концерты Рахманинова в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Янника Незе-Сегена.

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