Срок пребывания в реестре недобросовестных лесопользователей теперь ограничен двумя годами. Об этом говорится в законе, который публикует "Российская газета".

"По действующему законодательству арендаторы, которые попали в список недобросовестных, навсегда теряют право вести лесопользование, - прокомментировали суть изменений в Рослесхозе. - Теперь они смогут возобновить свою деятельность после устранения нарушений".

Статья Лесного кодекса, содержащая бессрочную кару для лесопользователей, стала даже предметом рассмотрения Конституционного суда. Там обратили внимание, что такое наказание не соответствует Основному Закону, и признали его избыточным. После чего был разработан законопроект с поправки в Лесной кодекс. Реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений появился в России в 2018 году. Компании и предприниматели, оказавшиеся в этом "черном списке", лишались права арендовать лесные участки и покупать лесные насаждения. По данным Рослесхоза, на 1 марта этого года в реестре оказались 708 записей: среди "штрафников" 604 юридических лица и 104 индивидуальных предпринимателя. В подавляющем большинстве - 68% случаев - причина в несвоевременном внесении арендной платы за использование лесов. Кроме того, отлучение от леса настигало тех, кто не занимался положенным по условиям договора лесовосстановлением, уходом за лесными насаждениями, защитой деревьев от пожаров и вредителей, нарушал сроки реализации инвестиционных проектов.

"В реестр недобросовестных лесопользователей не попадают "черные лесорубы", у которых нет и никогда не было законного права работать в лесу, - добавляют в Рослесинфорге. - Их действия квалифицируются по более тяжким составам и являются уголовным преступлением, а не административным правонарушением".

Предыдущая версия законодательства не предусматривала возможности вычеркнуть лесопользователя из реестра недобросовестных. Тем самым ему навсегда закрывался доступ в отрасль. Принятые поправки эту юридическую коллизию исправили. Теперь установлен предельный срок наказания. Отбыв его, можно восстановить свои права на работу в лесу.

"В скором времени Рослесинфорг реализует новый функционал, предоставляющий данные об исключенных из Реестра лесопользователях, включая информацию о том, когда компания попала в "черный список" и когда из него выбыла, - анонсировали новшество в организации. - Тестирование сервиса уже началось".

В будущем функцию контроля репутации лесопользователей, как и все остальные, связанные с регулированием лесной отрасли, возьмет на себя создаваемая федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК).