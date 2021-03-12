Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599; 2011, N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 51, ст. 6680; 2016, N 26, ст. 3887; 2018, N 1, ст. 55) следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 статьи 80 признать утратившим силу;

2) статью 981 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра, исключает из него информацию, указанную в части 3 настоящей статьи, по истечении двух лет с даты ее включения в реестр или по решению суда.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положения части 9 статьи 981 Лесного кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Информация, указанная в части 3 статьи 981 Лесного кодекса Российской Федерации, содержащаяся в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений более двух лет на день вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежит исключению из указанного реестра.

Президент Российской Федерации В. Путин