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12 марта 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 52(8403)

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в статьи 80 и 981 Лесного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 9 марта 2021 г.
Опубликован 12 марта 2021 г.
Вступает в силу 9 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Лесной кодекс РФ

Комментарии Российской Газеты

Пребывание в реестре недобросовестных лесопользователей ограничили 2 годами

Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Статья 1

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599; 2011, N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 51, ст. 6680; 2016, N 26, ст. 3887; 2018, N 1, ст. 55) следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 статьи 80 признать утратившим силу;

2) статью 981 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра, исключает из него информацию, указанную в части 3 настоящей статьи, по истечении двух лет с даты ее включения в реестр или по решению суда.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положения части 9 статьи 981 Лесного кодекса Российской Федерации распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Информация, указанная в части 3 статьи 981 Лесного кодекса Российской Федерации, содержащаяся в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений более двух лет на день вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежит исключению из указанного реестра.

Президент Российской Федерации В. Путин