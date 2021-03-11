Президент РФ потребовал не допускать "ценовых ударов"

Комментируя одно из выступлений, Владимир Путин заверил, что у власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес. "Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, чтобы развитие шло на пользу, прежде всего, гражданам РФ и не в ущерб нашим людям", - сказал Путин.

В связи с этим он призвал соблюдать баланс интересов при определении цен на продукты. "Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? - заметил президент. - Потому что удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать".

Например, поинтересовался президент, "зачем нужны субсидии на экспорт, когда цены и так высокие".