Протестующие сожгли несколько автомобилей во французском Лионе

Протестующие сожгли шесть автомобилей и несколько мусорных баков во французском Лионе. Беспорядки начались примерно в шесть вечера в квартале Мермоз. На место прибыли огнеборцы и стражи порядка. Задержан один подозреваемый. О столкновениях хулиганов с полицией ТАСС не сообщает.

Как ранее писала "Российская газета", шестого марта на юго-востоке Франции силовики задержали несовершеннолетних, поджигавших автомобили и громивших все на своем пути.

Полиции потребовалось несколько часов, чтобы навести порядок. За это время хулиганы сожгли два автобуса и тринадцать легковушек.