Путин назвал благоприятными для России условия сделки в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин позитивно оценил условия, которые были согласованы вице-премьером РФ Александром Новаком в рамках ОПЕК+ для России и глобальной экономики.

"Решения, которые были приняты в последние время в рамках ОПЕК+ все-таки дают нам основания полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким, спокойным стабильным", - сказал российский лидер в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Тем более что Новаку удалось "выговорить" благоприятные условия для работы нашей отрасли с постепенным повышением добычи", - подчеркнул президент.

"Будем надеяться, что резких движений здесь не будет", - добавил он.

Накануне на совещании главы государства в членами правительства вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в апреле восстановит добычу нефти наполовину от первоначального объема сокращения по условиям сделки ОПЕК+. По его словам, при цене нефть в 60 долларов за баррель в 2021 году удастся дополнительно направить в Фонд национального благосостояния (ФНБ) 2,5 трлн рублей.