Разработан электрический мотоцикл Aurus

ФГУП "НАМИ" показал прототип электрического мотоцикла, который войдет в семейство Aurus.

Отмечается, что динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды. Мощность энергосилового комплекса - 140кВт, что позволит обеспечить необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. "Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса - в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мотоцикл будет выполнен в стилистике, обеспечивающей полную эстетическую встраиваемость в линейку бренда AurusRussia, отметили в Минпромторге.

В полном составе семейство Aurus будет включать седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет.

Пока Aurus собирают на мощностях ФГУП НАМИ в Москве. В 2021 году к производству подключится завод Sollers (индустриальный партнер НАМИ) в Елабуге.