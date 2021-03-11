Редчайшую полноприводную "Волгу" с мотором V8 выставили на продажу

В крымском городе Керчь на продажу выставили один из самых редких вариантов "Волги" - представительский седан ГАЗ-3105 1996 года выпуска. За находящуюся в отличном состоянии коллекционную машину продавец просит 2 млн рублей. Он уточняет, что владеет седаном последние 13 лет и использовал его лишь изредка - для прогулочных поездок летом. Заявленный пробег автомобиля - 46 000 км, причиной продажи названы личные обстоятельства. Судя по фото, машина находится в полностью оригинальном и комплектном состоянии, неродных деталей не видно.

ГАЗ-3105 "Волга" разработали в конце 80-х годов, машина рассматривалась как замена лимузину ГАЗ-14 "Чайка", который сняли с производства в 1988 году в рамках так называемой борьбы с привилегиями. Несмотря на имя, с классическими "Волгами" этот автомобиль не имел ничего общего. И дизайн, и конструктив здесь были созданы с чистого листа. Под капотом 3105 стоял новый 3,4-литровый бензиновый V8 мощностью 170 л.с. Он агрегатировался с 5-ступенчатой МКП. Привод - постоянный полный. "Ноль-пятая" уже в базовом оснащении имела кондиционер, электропривод сидений, зеркал и стекол, подогрев сидений и зеркал, АБС, бортовой компьютер.

Люксовый ГАЗ-3105 должен был стать основой для следующего поколения "Волг". В частности, был создан прототип удешевленной модификации автомобиля (он имел индекс 3104) - с укороченной колесной базой, моноприводом и упрощенной комплектацией. Увы, ГАЗ не смог финансово вытянуть освоение производства нового семейства. В середине 90-х собрали лишь опытную партию 3105 в количестве 55 экземпляров.