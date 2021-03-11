Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала идею о четырехдневной рабочей неделе для женщин. Вопрос, по ее мнению, нуждается в обсуждении. Об этом она сообщила на заседании "круглого стола" по правам женщин.

По словам Потяевой, совмещать работу и заботу о своей семье - большая нагрузка для женщин. Поэтому она считает целесообразным ввести для них четырехдневку. Мнения экспертов по этому вопросу пока расходятся, заметила она.

Напомним, идея сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней в России обсуждается не первый год.