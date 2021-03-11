Мастера из РФ и Италии представили в Воронеже авторских кукол и мишек

Три сотни игрушек ручной работы от 25 мастеров из РФ и Италии выставили в музее имени И. Крамского в рамках проекта "Кукольное поМИШАтельство".

Воронежцы увидят кукол из пластика и ваты, мишек тедди из советского плюша и французского мохера, пушистых кроликов и "лысых" котиков. В марте и апреле здесь пройдет серия лекций об истории игрушки и мастер-классы, где всех желающих научат делать брошку из фетра и лепить кукольные лица.

Проект курируют воронежские мастера, члены союза художников России - кукольник Николай Павлов и теддист Иван Грозный.

- Бойтесь творчества - оно заразно! Я сам никогда не увлекался ничем художественным. Получил профессию парикмахера, рассчитывая побольше зарабатывать, а когда эта мечта не сбылась - стал продавцом в магазине. Семь лет назад случайно попал на мастер-класс Николая Павлова. И все, понеслось - пробовал делать кукол, бижутерию, мыло, занимался декупажем… А по-настоящему зацепило меня шитье мишек, - признался Иван Грозный.

У классического тедди есть определенные пропорции, но авторские медведи могут выглядеть как угодно - главное, чтобы у них двигалась голова и лапы. Для этого применяется специальное диско-шплинтовое крепление. Европейские мишки стройные, российские - упитанные.

В основном авторские игрушки покупают для коллекции, а не для развлечения. Они могут стать семейной реликвией, передаваться по наследству.

- На примере такой куклы или медведя можно воспитывать в ребенке ответственность, уважение и бережное отношение к другим, - считает Грозный. - Игрушки промышленного производства легко покупаются, ломаются и выбрасываются. А эксклюзивную можно доставать по особым случаям, аккуратно переодевать, вспоминать бабушек и дедушек…

К слову, в музее имени И. Крамского сейчас можно увидеть антикварных кукол и копии игрушек, которые имелись в семье последнего русского императора. Для повседневных забав у царевен были игрушки попроще. А для красавиц, сделанных на лучших фабриках Европы, они вместе с матерью шили платья и накрывали миниатюрный стол по всем правилам дворцового этикета.

Выставки "Кукольное поМИШАтельство" и "Царские куклы" продлятся в Воронеже до 11 апреля 2021 года.