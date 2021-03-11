На Сахалине после гибели детей при пожаре завели дело о халатности

В Сахалинской области возбуждено второе уголовное после гибели троих детей в результате пожара в селе Красногорск Томаринского района. На этот раз фигурантами стали сотрудники органов опеки и попечительства.

Ранее следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности на 26-летнюю мать погибших детей. В ходе расследования было установлено, что днем 9 марта она ушла из дома, оставив в квартире на длительное время троих малолетних детей, самому старшему было четыре года.

Пожарные получили информацию о возгорании в доме 13 по улице Промышленной в 16.33, прибыли на место через пять минут, но спасать уже было некого.

Как выяснили следователи, до сентября 2020 года женщина состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства. Кроме того, она была лишена родительских прав в отношении еще троих несовершеннолетних детей. В настоящее время не трудоустроена, и не собирается искать работу.

"В связи с этим по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Томаринского района своих обязанностей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ - халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.